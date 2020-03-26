Adıyaman'da yeni halk eğitim merkezinin inşaatına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da yeni halk eğitim merkezinin inşaatına başlandı - Son Dakika

Adıyaman'da yeni halk eğitim merkezinin inşaatına başlandı

6 saat önce

Adıyaman'da 1960 yılından beri hizmet veren halk eğitim merkezinin yetersiz kalması nedeniyle yeni halk eğitim binasının inşaatına başlandı.

Adıyaman'da yeni halk eğitim merkezinin inşaatına başlandı, System.String[]

Adıyaman'da 1960 yılından beri hizmet veren halk eğitim merkezinin yetersiz kalması nedeniyle yeni halk eğitim binasının inşaatına başlandı.


Mimar Sinan Kültür Parkı'nın doğusunda bulunan eski Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde yapılacak olan halk eğitim merkezinin temel kazısı başladı. Bodrum üzerine 3 kat olacak şekilde, 912 metrekare üzerine toplam 3 bin 994 metrekarede inşa edilecek. Ayrıca bahçe içerisinde 100 metrekare kitap deposu yapılacak. Kaba inşaatı hayırsever Abuzer Yıldırım tarafından yaptırılacak binanın diğer kısmı Devlet Yatırım Programı kapsamında yapılacak.


Yeni halk eğitim merkezinde 12 adet kültür dersliği, 1 adet kuaför atölyesi, 1 adet cilt bakım atölyesi, 1 adet dikiş nakış atölyesi, 1 adet el sanatları atölyesi, i adet bilgisayar atölyesi, 1 adet kamu internet erişim merkezi odası, 1 adet çocuk oyun odası, 1 adet kantin, 1 adet malzeme odası, 7 adet idari oda, 1 adet öğretmenler odası, 1 adet acık lise bürosu, 1 adet arşiv odası, 1 adet çok amaçlı salon ve bay ve bayan tuvalet bulunacak.


Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yıllardır özlemini çektiğimiz halk eğitim merkezi müdürlüğünün inşaatına başlanılmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, yardım ve destekte bulunun kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. - ADIYAMAN

Mimar Sinan, Adıyaman, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
TBMM Başkanı Şentop, "Evde kal Türkiye" çağrısına uyanlara kitap seti hediye etti Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Hiç kimseyle temas etmeme rağmen virüsü kaptım Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı         
16:54
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Hiç kimseyle temas etmeme rağmen virüsü kaptım Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Hiç kimseyle temas etmeme rağmen virüsü kaptım         
16:52
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı         
16:50
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı         
16:43
Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı         
16:17
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak         
16:16
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı         
16:15
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı         
16:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı         
16:04
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi         
16:04
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı         
15:56
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi         
15:53
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu         
15:50
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu         
15:45
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı         
15:42
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak         
15:38
Serdar Ortaç'ın ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür sessizliğini bozdu: Ayrılığı Instagram'dan öğrendim Serdar Ortaç'ın ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür sessizliğini bozdu: Ayrılığı Instagram'dan öğrendim         
15:38
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı         
15:37
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza         
15:36
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi         
15:36
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü         
15:24
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı         
15:13
Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı         
15:05
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı         
15:04
Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:57
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi         
14:56
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak         
14:55
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak         
14:52
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi         
14:33
Ordu'da Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 17:06:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da yeni halk eğitim merkezinin inşaatına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]