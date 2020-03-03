Adıyaman'da yeni İmar Kanunu anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da yeni İmar Kanunu anlatıldı - Son Dakika

Adıyaman'da yeni İmar Kanunu anlatıldı

6 saat önce

7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun Resmi Gazetede yayımlanması sonrası Adıyaman Belediyesi, vatandaşları yeni kanundaki değişiklikler konusunda bilgilendirdi.

Adıyaman'da yeni İmar Kanunu anlatıldı, System.String[]

7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun Resmi Gazetede yayımlanması sonrası Adıyaman Belediyesi, vatandaşları yeni kanundaki değişiklikler konusunda bilgilendirdi.


Konu ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, yürürlüğe giren kanunla özellikle 3194 sayılı İmar Kanununda önemli değişikliklerin yapıldığını dile getirerek, vatandaşları uyardı.


Adıyaman Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 20 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununda da değişiklikler yapılmıştır. İmar Kanununa eklenen madde ile parsel bazında, nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişikliklerinin yapılması yasaklanmıştır. İmar planı değişikliklerinde taşınmaz maliklerinin tamamının talebinin olması gerekiyor. Ayrıca yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış varsa artan değerin tamamı değer artış payı olarak bakanlığın hesabına yatırılacak. Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecektir. Yatırılan tutarın yüzde 40'ı belediyenin hesabına aktarılacaktır. Ayrıca plan değişikliği yapılan alanda görülebilir bir şekilde en az iki adet tabela ile 30 gün süreyle bilgilendirme yapılacaktır" diye konuştu.


Yapılan açıklamanın devamında, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Adıyaman Belediyesi İmar Müdürlüğünden destek alınabileceği belirtildi. - ADIYAMAN

Gazeteler, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Muğla ve Sivas'ta koronavirüs paniği! Hastanelerde seferberlik ilan edildi İdlib şehidinin tabutuna bırakılan Bozkurt isimli oyuncak köpek duygulandırdı Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da yeni İmar Kanunu anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]