Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yeni Yıl Bebeği "Ali Asaf" Bebek Oldu

Adıyaman'da Yeni Yıl Bebeği "Ali Asaf" Bebek Oldu

20 dakika önce

Adıyaman'da yeni yıl bebeği "Ali Asaf" bebek olduADIYAMAN - Adıyaman'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.05'de dünyaya geldi.

Adıyaman'da yeni yıl bebeği "Ali Asaf" bebek oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.05'de dünyaya geldi.
Bakır ailesinin ilk çocukları olarak dünyaya gelen "Ali Asaf" ailesinin yeni yıl mutluluğu oldu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğum Servisinde saat 00.05'de sezaryen ile dünyaya merhaba diyen Ali Asaf bebeğin hemşire annesi Nurşen Bakır, çok mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda tarif edilemez bir mutluluk. Bir an evvel çocuğumu görmek istiyorum. Mutluyum heyecanlıyım. Allah herkese nasip etsin. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Evet ilk çocuğum" dedi.
Ali Asaf bebeğin babası olan ve kendisi de sağlık çalışanı olduğu için eşinin doğumuna giren Deniz Bakır, "Bu duygu hiçbir şeye benzemiyor anne, baba sevgisine ama bu bambaşka bir şey. Rabbim olmayan herkese nasip etsin inşallah. Aynen ilk çocuğum, Ali Asaf ismi. İnşallah ismi gibi büyür. Çocuklar gibi mutlu, huzurlu. Aynen ameliyatı da biz yaptık, ben anestezisini verdim. İnşallah güzel ümitlerle temennilerle yani çiçek gibi bir yıl geçirmesi dileğiyle" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, Genel
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