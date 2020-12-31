Adıyaman'da yeni yılda sokaklar boş kaldı HABER - Son Dakika

Adıyaman'da yeni yılda sokaklar boş kaldı HABER

31.12.2020 23:02

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın uygulama noktası ziyareti Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın emniyet birimlerini selamlaması -Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın açıklamaları Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kentte, yılbaşında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın uygulama noktası ziyareti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın emniyet birimlerini selamlaması

-Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın açıklamaları Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kentte, yılbaşında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.

Vali Mahmut Çuhadar, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte güvenlik güçlerinin görev yaptığı uygulama noktalarını ziyaret ederek denetlemeleri inceledi.

Saat Kulesi kavşağında polis ekipleriyle bir araya gelen Vali Çuhadar, sürücüler ve polislerin yeni yılını kutladı, çorba ikram etti.

Adıyaman'da yeni yılda sokaklar boş kaldı HABER
Adıyaman'da yeni yılda sokaklar boş kaldı HABER
Adıyaman'da yeni yılda sokaklar boş kaldı HABER
Adıyaman'da yeni yılda sokaklar boş kaldı HABER

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da yeni yılda sokaklar boş kaldı HABER - Son Dakika


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