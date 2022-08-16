Yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangın korkuttu

16.08.2022 16:10
Yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da, yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında ikametler arasında bulunan boş bir arazide ot yangını meydana geldi. Çıkan yangın paniğe neden olurken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, ikametlere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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İkamet bahçesinde yılan yakalandı İkamet bahçesinde yılan yakalandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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