Adıyaman'da "Yeşil Adıyaman" Projesi başlatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'Yeşil Adıyaman' Projesi başlatılacak - Son Dakika

Adıyaman'da "Yeşil Adıyaman" Projesi başlatılacak

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından " Yeşil Adıyaman" Projesi başlatılacak.

Adıyaman'da

Adıyaman Belediyesi tarafından " Yeşil Adıyaman" Projesi başlatılacak.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bahar ayında başlanması planlanan yeşillendirme çalışmaları kapsamında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile İl Orman Fidanlık Şefliği ekipleri, "Yeşil Adıyaman" Projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Proje hakkında bir bilgi veren Başkan Kılınç, Adıyaman'daki yeşil alan oranını artırmak için ciddi bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Bahar ayında startını vereceğimiz bu projemiz ile ilimizdeki yeşil alan oranını arttıracak ve gelecek nesle önemli bir miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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