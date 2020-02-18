Adıyaman'da

Adıyaman Belediyesi tarafından " Yeşil Adıyaman" Projesi başlatılacak.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bahar ayında başlanması planlanan yeşillendirme çalışmaları kapsamında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile İl Orman Fidanlık Şefliği ekipleri, "Yeşil Adıyaman" Projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Proje hakkında bir bilgi veren Başkan Kılınç, Adıyaman'daki yeşil alan oranını artırmak için ciddi bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Bahar ayında startını vereceğimiz bu projemiz ile ilimizdeki yeşil alan oranını arttıracak ve gelecek nesle önemli bir miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.