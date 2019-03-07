Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yeşil Işık 'Yeşilay' Oldu

Adıyaman'da Yeşil Işık 'Yeşilay' Oldu

1 saat önce

Adıyaman'da trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklardaki yeşil ışıklar 'Yeşilay' oldu.

Adıyaman'da Yeşil Işık 'Yeşilay' Oldu, System.String[]
Adıyaman'da trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklardaki yeşil ışıklar 'Yeşilay' oldu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da ilginç bir uygulamaya imza attı. Farkındalık oluşturmak ve insanların ilgisini Yeşilay Haftası'na çekmek için kentteki trafik lambalarına hilal amblemi yapıştırıldı. Trafikte yeşil ışık yandığında Yeşilay bayrağı ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan görüntü hem sürücülerin hem de vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, Yeşilay'ın 99'uncu yılını kutladıklarını belirterek, 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda farklı etkinliklerin olduğunu kaydetti. Trafik lambalarıyla ilgili çalışmanın ise farkındalık oluşturmak adına yapıldığını dile getiren Hakan Özöncel, "Adıyaman Yeşilay Şubesi olarak bir farkındalık oluşturmak adına şehrin çeşitli yerlerinde görsellerimizle halkın karşısına çıktık. Her an her yerde Yeşilay olarak halkımızla buluşuyoruz. Bu etkinlikler bir tanesi olan trafik ışıklarına hilal amblemimizi koyduk. Trafikte yeşil ışık yangında Yeşilay'ın amblemi ortaya çıkıyor. Bu çok güzel bir uygulama oldu, halkımızdan da güzel tepkiler aldık. Adıyaman'da biz bunu Adıyaman Belediyesinin de katkılarıyla şehrin dört bir tarafında uyguladık. Gerek sürücülerden gerekse yayalardan olumlu geri dönüşler aldık. Demek ki amacımıza ulaştık" dedi.

Sürücüler ve yayalar da Yeşilay'ı bilen ve bilmeyenler için çok güzel bir uygulama olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:45 Kaynak: İHA

Yeşilay Haftası, Adıyaman, Yeşilay, Güncel
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