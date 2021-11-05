Adıyaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı - Son Dakika

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci ise ülke genelinde eş zamanlı olarak YEDAM merkezlerinin açılışını yaptıklarını belirterek, kente hayırlar getirmesini diledi.

Adıyaman 'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete girdi.

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