Adıyaman'da Yetimlere Özel Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da Yetimlere Özel Buluşma

18.07.2023 12:33

Dicle Derneği, hayırseverlerin desteğiyle Adıyaman'da yetimlere özel bir etkinlik düzenledi. Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nin bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de katıldı. Çocuklar, Meddah Amca'nın masallarıyla eğlendi ve çeşitli hediyelerle mutlu oldu. Programda mısır, pamuk şekeri, hamburger, çiğköfte, dondurma gibi ikramlar da yapıldı. Dicle Derneği Başkanı, bu tür etkinliklerin sık yapılması gerektiğini belirtti ve çocuklar için daha fazla etkinlik planladıklarını söyledi.

Diyarbakır merkezli Dicle Derneği, hayırseverlerin desteğiyle Adıyaman'da yetimlere özel buluşma düzenlendi. 250 çocuğun katıldığı etkinlik Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nin bahçesinde gerçekleşti.

Etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Dr. Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Özel Kalem Müdürü Nevzat Yıldırım, Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağ ve belediye personelleriyle katılım sağladılar.

Adıyaman'da Yetim Buluşması

Vatandaşlara selam veren ve sorunlarını dinleyen Sayın Kılınç, çocuklarla sohbet etti. Çocuklara söz hakkı veren Sayın Kılınç, çocuklar bu tür etkinliklerin tekrarını ve sık yapılmasını talep ettiler.

Ankara Muradiye Vakfının katkılarıyla sahne alan Meddah Amca Mehmet Tahir İkiler hazırladığı masallarıyla çocukları bir yandan güldürürken diğer yandan düşündürdü ve öğretti. Animasyon Ekibi oynadığı sihirbazlık gösterisi ve oyunlarla çocuklara harika bir gün yaşattı. Çocuklar oyun, etkinlik ve ikramlarla eğlenceye doydu.

Adıyaman'da Yetim Buluşması

Programda çocuklara mısır, pamuk şekeri, hamburger, çiğköfte, dondurma ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Programa destek sağlayan ve katılımlarıyla yetimleri yalnız bırakmayan Psikolog Melike Esra Çağman ve çocukların sevgili Meddah Amcası Mehmet Tahir İkiler'e teşekkür eden Dernek Başkanı Abdullah Adem Güneş "Dicle Derneği olarak deprem bölgesinde insani yardım, eğitim ve sosyal projelerimize devam ediyoruz. Aslında çocukların da ifade ettiği gibi bu tür organizasyonların sık yapılması gerekir. Dernek olarak çocuklar için dördüncü organizasyonumuzu gerçekleştirdik bundan sonra da Adıyaman özelinde çocuklar için etkinliklerimizi artıracağız." dedi.

Dernek Başkanı Güneş "Yetimlerimizin ve çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye yeni projelerde görüşmek üzere" temennisiyle sözlerini noktaladı.

Adıyaman'da Yetim Buluşması
Adıyaman'da Yetim Buluşması
YORUMLAR
500

Adıyaman, Deprem, Dicle, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Adıyaman'da Yetimlere Özel Buluşma - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Giresun'da su fabrikasında göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi hayatını kaybetti
12:57 Heyelan sonrası göçük altında kalan işçi hayatını kaybetmişti! Felaket göz göre "Geliyorum" demiş
12:56 Günde 10 litre su içiyordu! Nedenini araştıran doktorlar çıkan sonuçlar ile şaşkına döndü
12:51 Günde 10 litre su içiyordu! Nedenini araştıran doktorlar çıkan sonuç ile şaşkına döndü
12:21 Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 40 bin yıla kadar hapis istemi
12:12 Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 40 bin 462 yıla kadar hapsi istendi
12:07 Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı
12:06 Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası 'Milli utancımız' denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki
12:02 Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı
12:02 Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası "Milli utancımız" denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 13:14:08. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Yetimlere Özel Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement