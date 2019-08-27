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Adıyaman'da yılanın ısırdığı çiftçi yaralandı

47 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yılanın ısırdığı çiftçi, yaralandı.

Adıyaman'da yılanın ısırdığı çiftçi yaralandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yılanın ısırdığı çiftçi, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Erikli köyündeki bağında üzüm toplayan Yusuf Eroğlu (31), yılan tarafından kolundan ısırıldı.

Ailesinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Eroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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