Adıyaman'da yılanın ısırdığı çiftçi yaralandı
47 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yılanın ısırdığı çiftçi, yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:32 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yılanın ısırdığı çiftçi, yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Erikli köyündeki bağında üzüm toplayan Yusuf Eroğlu (31), yılan tarafından kolundan ısırıldı.
Ailesinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Eroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Moskova'da kritik gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, basın toplantısı düzenledi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA protokollerini feshetti