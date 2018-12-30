Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yılbaşı Denetimleri

Adıyaman'da Yılbaşı Denetimleri

33 dakika önce

Adıyaman'da zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde denetimlerde bulundu.

Adıyaman'da Yılbaşı Denetimleri, System.String[]
Adıyaman'da zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde denetimlerde bulundu.

Adıyaman Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2019 yılı öncesi denetimlerini arttırarak kent merkezinde bulunan işletmeleri denetledi.

Yapılan kontrollerde hijyen ve satışa sunulan ürünler kontrol edildi.

Görevli zabıta ekipleri işyeri sahiplerine denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:44 Kaynak: AA

Zabıta, Adıyaman, Güncel
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