Adıyaman'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu
1 saat önce
Adıyaman'da polis tarafından yılbaşı öncesi alkol satımı yapılan yerlere sahte alkol operasyonu düzenlendi.
Adıyaman
'da polis tarafından yılbaşı öncesi alkol satımı yapılan yerlere sahte alkol operasyonu düzenlendi. Yapılan kontrollerde sahte içkiye rastlanmadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi alkol satan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte veya kaçak içki denetimi yapıldı. İşyerlerinde arama yapan ekipler sahte alkol ile karşılaşmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:07 Kaynak: DHA
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