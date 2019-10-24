Adıyaman'da yıldırım isabet eden çift yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tarlada çalıştıkları sırada yıldırım isabet eden çift yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:02 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tarlada çalıştıkları sırada yıldırım isabet eden çift yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İncirli köyündeki tarlalarında çalışan Mehmet Ali ile eşi Hanım Koç'a yıldırım isabet etti.
Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çifti Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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