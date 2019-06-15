Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, YKS heyecanı
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Adıyaman'da, YKS heyecanı

4 saat önce

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

Adıyaman'da, YKS heyecanı, System.String[]
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

Adıyaman'da YKS'ye girecek adaylar saat 10.15'de başlayan sınav için öncesinde okulların önüne geldi. Aileleriyle birlikte okullara gelen adaylar, binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00'da okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
Türkiye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Adıyaman, Güncel
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