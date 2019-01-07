Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yoğun Sis

Adıyaman'da Yoğun Sis

9 dakika önce

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili oluyor.

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Adıyaman-Gölbaşı karayolunda sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili oluyor.

Adıyaman-Gölbaşı karayolunun Tut İlçe yol ayrımından Şambayat beldesine kadar olan bölümde yoğun sis etkili oluyor. Yaklaşık 20 kilometrelik mesafede etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler sis farlarını ve dörtlülerini yakarak düşük hızda seyrediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

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