Adıyaman'da Yoğun Sis Hayatını Olumsuz Etkiledi
1 saat önce
Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken uçak seferleri ise iptal edildi.
Adıyaman
'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken uçak seferleri ise iptal edildi.
Sabahın erken saatlerinde görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü Adıyaman'da, araç sürücüleri güçlük çekti. Sis kenti tamamen etkisi altına alırken, İstanbul
'dan Adıyaman'a gelmekte olan yolcu uçağı yoğun sis nedeniyle Gaziantep
'e zorunlu iniş yaptı. Ankara-Adıyaman, Adıyaman- Ankara ve Adıyaman- İstanbul uçak seferleri iptal edildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:00 Kaynak: İHA
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