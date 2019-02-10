Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yoğun Sis Hayatını Olumsuz Etkiledi

Adıyaman'da Yoğun Sis Hayatını Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken uçak seferleri ise iptal edildi.

Adıyaman'da Yoğun Sis Hayatını Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken uçak seferleri ise iptal edildi.

Sabahın erken saatlerinde görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü Adıyaman'da, araç sürücüleri güçlük çekti. Sis kenti tamamen etkisi altına alırken, İstanbul'dan Adıyaman'a gelmekte olan yolcu uçağı yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e zorunlu iniş yaptı. Ankara-Adıyaman, Adıyaman- Ankara ve Adıyaman- İstanbul uçak seferleri iptal edildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:00 Kaynak: İHA

İstanbul, Adıyaman, Güncel
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