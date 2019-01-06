Adıyaman'da Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: 7 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun sis nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde yoğun sis nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sofraz köyü istikametinden Besni ilçe istikametine gelmekte olan ve sürücüleri öğrenilemeyen 63 YY 203 plakalı otomobil, yoğun sisten dolayı 02 J 2130 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda ilerleyen 02 DE 351 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada minibüsle otomobillerin içerisinde bulunan Nadiriye G., Elmas O., Ayşegül O., Bekir Efe
O., Haydar O., Güncel D., ve Emine D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:26 Kaynak: İHA
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