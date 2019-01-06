Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: 7 Yaralı

Adıyaman'da Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: 7 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun sis nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: 7 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun sis nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sofraz köyü istikametinden Besni ilçe istikametine gelmekte olan ve sürücüleri öğrenilemeyen 63 YY 203 plakalı otomobil, yoğun sisten dolayı 02 J 2130 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda ilerleyen 02 DE 351 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada minibüsle otomobillerin içerisinde bulunan Nadiriye G., Elmas O., Ayşegül O., Bekir Efe O., Haydar O., Güncel D., ve Emine D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:26 Kaynak: İHA

Besni, Adıyaman, 3. Sayfa
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