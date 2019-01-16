Adıyaman'da Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

Adıyaman
'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle kırsal yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor. Kar
yağışını etkili olduğu rakımı yüksek yerleşim birimlerinde kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 82 köy ve bağlı 137 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman merkeze bağlı 14 köy ve 14 mezra, Besni
ilçesine bağlı 5 köy ve 4 mezra, Çelikhan
ilçesine bağlı 20 köy ve 31 mezra, Gerger
ilçesine bağlı 19 köy ve 37 mezra, Gölbaşı
ilçesine bağlı 8 köy ve 8 mezra, Kahta
ilçesine bağlı 5 mezra, Sincik
ilçesine bağlı 16 köy ve 38 mezra olmak üzere 82 köy ve 137 mezranın ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor. - ADIYAMAN