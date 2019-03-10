Adıyaman'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
35 dakika önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 76 yaşındaki Ahmet Ortak'ın yol kenarında cesedi bulundu.
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde 76 yaşındaki Ahmet Ortak'ın yol kenarında cesedi bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle
'de meydana geldi. Mezarlık yakınlarında yoldan geçenler yerde bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde yerde erkeğin öldüğünü belirledi. Polis
tarafından yapılan kimlik kontrolünde cesedin Ahmet Ortak'a ait olduğu saptandı. Ortak'ın cansız bedeni polis tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:48 Kaynak: DHA
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