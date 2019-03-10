Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Adıyaman'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

35 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 76 yaşındaki Ahmet Ortak'ın yol kenarında cesedi bulundu.

Adıyaman'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 76 yaşındaki Ahmet Ortak'ın yol kenarında cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mezarlık yakınlarında yoldan geçenler yerde bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde yerde erkeğin öldüğünü belirledi. Polis tarafından yapılan kimlik kontrolünde cesedin Ahmet Ortak'a ait olduğu saptandı. Ortak'ın cansız bedeni polis tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:48 Kaynak: DHA

Polis, Kahta, Adıyaman, Güncel
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