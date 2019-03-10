Adıyaman'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
13 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
Belediye mezarlığı yakınlarında yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.
İncelemenin ardından Ahmet Ortak'a (75) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:08 Kaynak: AA
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