Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Adıyaman'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

13 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Adıyaman'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Belediye mezarlığı yakınlarında yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından Ahmet Ortak'a (75) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:08 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Kahta, Adıyaman, Güncel
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