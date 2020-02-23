Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı

47 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bostanlı köyü yakınlarında meydana geldi. A.B. yönetimindeki 02 KS 167 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü A.B. ile minibüsteki yolcular A.Ç., T.B., F.D., S.B. ve H.B., yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
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