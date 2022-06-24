Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

24.06.2022 20:25
Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emrah Alptekin idaresindeki 02 KL 449 plakalı yolcu minibüsü, Yavuz Selim Mahallesi Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi kavşağında, Kadir Kurtar'ın kullandığı 41 FV 223 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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