Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

01.03.2022 14:15
Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Esat Kaya idaresindeki 02 HT 160 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 17. kilometresinde, Fikret Gürbüz'un kullandığı 02 HT 056 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Esat Kaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Esat Kaya, Otomobil, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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