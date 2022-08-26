Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

26.08.2022 15:39
Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Azı idaresindeki 02 M 0276 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü ile Mehmet AKDAG sevk ve idaresindeki 02 ACH 092 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 2638 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan Tahire Bozkurt (78), Mesude Ortaç (42), Aziz Taştan (69), ve Zeynep Yalçındağ (15) yaralandı. Yaralı yolcular, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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