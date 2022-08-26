ADIYAMAN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

ADIYAMAN'da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akdağ yönetimindeki 02 ACH 092 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle Mustafa Aza'nın kullandığı 02 M 0276 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada; minibüste bulunan Tahire Bozkurt (78), Mesude Ortaç (42), Aziz Taştan(69) ve Zeynep Yalçındağ (15) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ekipler tarafından ambulanslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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