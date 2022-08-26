Kaza, öğleden sonra Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akdağ yönetimindeki 02 ACH 092 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle Mustafa Aza'nın kullandığı 02 M 0276 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada; minibüste bulunan Tahire Bozkurt (78), Mesude Ortaç (42), Aziz Taştan(69) ve Zeynep Yalçındağ (15) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ekipler tarafından ambulanslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Mehmet Akdağ, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika

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