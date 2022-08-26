ADIYAMAN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

26.08.2022 16:12

ADIYAMAN'da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akdağ yönetimindeki 02 ACH 092 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle Mustafa Aza'nın kullandığı 02 M 0276 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada; minibüste bulunan Tahire Bozkurt (78), Mesude Ortaç (42), Aziz Taştan(69) ve Zeynep Yalçındağ (15) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ekipler tarafından ambulanslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan oldu TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan oldu
Kaynak: DHA

Mehmet Akdağ, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika
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