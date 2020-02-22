Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda  sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ahmet Tekin yönetimindeki 02 D 6109 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ile minibüsteki 3 yolcu yaralandı, Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
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