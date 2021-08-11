Adıyaman'da yolcu otobüsleri denetlendi - Son Dakika

Son günlerde kazalar ile gündeme gelen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, Adıyaman'da denetlendi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman'da faaliyet gösteren otobüs firmaları ile minibüsler denetlendi. Denetimde otobüs ve şoförlerinin takoğraf, sürücü belgesi ve araç kontrolleri yapıldı.

Sürücü ve yolculara seyahat esnasında ve olası bir kaza durumunda emniyet kemeri takmanın önemi hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak sürücü ve yolcuların emniyet kemerini takmaları konusunda ikaz edildi.

Firma sahipleri ile görüşülerek otobüslerin gidecekleri güzergah boyunca trafik kurallarına uyması, araç sürme ve dinlenme sürelerine dikkat edilmesi ve gidilecek mesafeye uygun araçlarda şoför bulundurulması konusunda ikaz edildi. Terminalden çıkış yapan otobüs şoförlerinin alkol metre ile alkol testleri yapıldı.

Ayrıca Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı istasyonlar, 215 şehirlerarası otobüs ve minibüs kontrol ederek, araç sürücüleri araçtan indirilmek suretiyle dinlendirilerek, uyku ve yorgunluk durumları kontrol edildikten sonra yola devam etmelerine izin verildi. - ADIYAMAN