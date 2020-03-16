Adıyaman'da yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı - Son Dakika

Adıyaman'da yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı

Adıyaman'da üniversiteler ve okulların tatil edilmesinin ardından yoğunluk oluşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Otobüsler hareket etmeden önce koronavirüse karşı koltuklar ve bagaj kısımları ilaçlandı.

Otogarda faaliyet gösteren bir firma yetkilisi Hacı Mehmet Dolaş, koronavirüsten dolayı yolcularımızın gönül rahatlığı ile yolculuk yapabilmeleri için dezenfekte ilaçlarla her gün her seferimizde yapıyoruz.Bütün araçlarımız il dışına çıkmadan veya geldiğinde ilaçlıyoruz dedi.