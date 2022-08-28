Edinilen bilgilere göre, Hakan Vural idaresindeki 02 AAH 454 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi eski Samsat Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Gazi Erdoğan'a (8), çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Gazi Erdoğan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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