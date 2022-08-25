Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

25.08.2022 11:35
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Özlem G., idaresindeki 02AAZ636 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 26180 Sokak içerisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Hasan Sedar Y., yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araç, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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