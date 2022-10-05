Bu arada sinir krizleri geçirip ağlayan sürücünün de polis ekiplerince ifadesi alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da otomobilin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti - Son Dakika

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