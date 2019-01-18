Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yöresel Ürünler Fuarı

Adıyaman'da Yöresel Ürünler Fuarı

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen "3. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı" açıldı.

Adıyaman'da Yöresel Ürünler Fuarı, System.String[]
Adıyaman'da düzenlenen "3. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı" açıldı.


Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışta konuşan, Medya Trend Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, fuara 97 firma katıldığını belirtti.

Fuara katılan firma sayısının her yıl arttığını dile getiren Gül, "Ziyaretçilerimiz sadece Adıyaman'dan değil çevre illerden de geliyor. Bundan sonra uluslararası fuar düzenlemek için başvurularımızı yaptık. 2019'un ortalarında uluslararası fuarlar yapacağız. Orta Doğu'da fuar düzenlemek için girişimlerimiz devam ediyor." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise Adıyaman'ın fuarcılık alanında da Türkiye'de birinci sıraya yükseleceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yerli ve milli ürünlerimizi tanıtmamız açısından bu fuarları çok önemsiyoruz. Adıyaman, bademde Türkiye'de hem alan hem üretim bakımından birinci sıraya yükseldi. Nar üretiminde Türkiye'de ilk 10 içerisinde bulunuyoruz. Adıyaman, sertifikalı nohut ve mercimek üretiminde Türkiye birincisi, sertifikalı arpa tohumunda Türkiye üçüncüsü, sertifikalı buğday tohumunda da Türkiye ikincisidir. Bu fuarlarda Adıyaman'da yetişen ürünlerimizi herkese tanıtma fırsatı bulacağız."

Açılışa, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, bazı siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:18 Kaynak: AA

Türkiye, Adıyaman, Güncel
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