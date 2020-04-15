Adıyaman'da yük treni kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarpıştığı kamyonetteki ayni aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana'dan Malatya yönüne giden yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Hüseyin Kebeli yönetimindeki 16 EM 173 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü Hüseyin Kebeli ile araçta bulunan eşi Sema, çocukları, Mustafa, Mehmet Akif ve Enes Kebeli yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Enes Kebeli Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.