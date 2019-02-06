Adıyaman'da Yüksek Gerilim Hattına Temas Eden Çatı Ustası Öldü
49 dakika önce
Adıyaman'da, inşaatın çatısında çalışırken yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası Abdurrahman Genç, hayatını kaybetti.
Adıyaman
'da, inşaatın çatısında çalışırken yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası Abdurrahman Genç
, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkeze Büyükkavaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, inşası devam eden bağ evinin çatı kısmında çalışan Abdurrahman Genç, yakın mesafeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılarak yere yığılan Genç'i gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Genç'e uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ekiplerin tüm çabasına rağmen Abdurrahman Genç, yaşamını yitirdi. Genç'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:57 Kaynak: DHA
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