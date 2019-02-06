Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yüksek Gerilim Hattına Temas Eden Çatı Ustası Öldü

Adıyaman'da Yüksek Gerilim Hattına Temas Eden Çatı Ustası Öldü

1 saat önce

ADIYAMAN'da, inşaatın çatısında çalışırken yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası Abdurrahman Genç, hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Yüksek Gerilim Hattına Temas Eden Çatı Ustası Öldü, System.String[]
ADIYAMAN'da, inşaatın çatısında çalışırken yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası Abdurrahman Genç, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze Büyükkavaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, inşası devam eden bağ evinin çatı kısmında çalışan Abdurrahman Genç, yakın mesafeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılarak yere yığılan Genç'i gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Genç'e uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ekiplerin tüm çabasına rağmen Abdurrahman Genç, yaşamını yitirdi. Genç'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:55 Kaynak: DHA

Polis, Genç, Adıyaman, 3. Sayfa
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