Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde 4 katlı binanın 2. katında ikamet eden H.O. (50), balkonda olduğu esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşen H.O., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yüksekten düşen kişi yaralandı - Son Dakika

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