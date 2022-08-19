Yüksekten düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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Yüksekten düşen kişi yaralandı

19.08.2022 14:38
Yüksekten düşen kişi yaralandı

Adıyaman'da, yüksekten düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, yüksekten düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde 4 katlı binanın 2. katında ikamet eden H.O. (50), balkonda olduğu esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşen H.O., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Bahçelievler, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekten düşen kişi yaralandı - Son Dakika

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