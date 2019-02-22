Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yürüyen Çam Ağacı

Adıyaman'da Yürüyen Çam Ağacı

38 dakika önce

Adıyaman'da karayolunda traktör üzerinde görüntülenen çam ağacını gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Adıyaman'da Yürüyen Çam Ağacı, System.String[]
Adıyaman'da karayolunda traktör üzerinde görüntülenen çam ağacını gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Adıyaman 3. Çevre yolunda bir traktör römorkuna yüklenen çam ağacı ilginç görüntü ortaya çıkarttı. Römorka yüklenen ancak çam ağacının büyüklüğünden dolayı römorkun görünmediği traktör tehlikeli bir şekilde trafikte ilerledi.

Çam ağacının yüklü olduğu römorkun arkasından ilerleyen diğer araç sürücüleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücüler tarafından görüntülenen çam ağacının römork üzerinde ki yolculuğuna sürücüler, trafiğin tehlikeye düşürülmesinden dolayı tepki gösterdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:15 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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