"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine ilgi sürüyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ve en az 1 milyon kişinin yüzme öğrenmesi hedeflenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine Adıyaman'da ilgi devam ediyor.

Açık ve kapalı yüzme havuzlarının yanı sıra deniz ve göl sahilleri ile portatif yüzme havuzlarında devam eden yüzme kurslarında ülke genelinde yüzbinlerce kişi yüzme öğrendi.

Kentte bulunan 100'üncü Yıl Yüzme Havuzu'nda vatandaşlar ve aileler, yüzme kursuna katılıp uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte projenin başlangıcından bu yana 5 bine yakın kişi yüzme öğrendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine, kentte yüzme havuzlarına vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Keleş, koronavirüs tedbirlerini azami şekilde uyguladıklarını vurgulayarak, "Okulların açılmasıyla beraber pandemi kurallarına uygun bir şekilde havuzlarımızda can kurtaran, uzman antrenör ve tesislerimizde hizmete devam edeceğiz. İnşallah Adıyaman'da yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle de herkese ücretsiz bir şekilde yüzme dersi vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Fikret Keleş, proje kapsamında yüzme kurslarının ücretsiz olduğunu belirterek, herkesi davet etti.