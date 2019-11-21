Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da zabıta ekiplerinden fırınlarda gramaj denetimi
Son Dakika Güncel Adıyaman'da zabıta ekiplerinden fırınlarda gramaj denetimi - Son Dakika

Adıyaman'da zabıta ekiplerinden fırınlarda gramaj denetimi

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlarda gramaj denetimi yaptı.

Adıyaman'da zabıta ekiplerinden fırınlarda gramaj denetimi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki

fırınlarda gramaj denetimi yaptı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde belirlenen kurallara uymayan iş yerine yasal

işlem uyguladı.

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise ekiplere teşekkür etti.

Adıyaman, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:24:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da zabıta ekiplerinden fırınlarda gramaj denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]