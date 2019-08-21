Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da zebra çatal kuyruklu kelebek görüldü
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Adıyaman'da zebra çatal kuyruklu kelebek görüldü

1 saat önce

Türkiye'de nadir görülen zebra çatal kuyruklu kelebek Adıyaman'da görüldü.

Adıyaman'da zebra çatal kuyruklu kelebek görüldü, System.String[]

Türkiye'de nadir görülen zebra çatal kuyruklu kelebek Adıyaman'da görüldü.

Adıyaman Yenimahalle'de bir binanın 6. katında balkonda görülen zebra çatal kuyruklu kelebek, görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Balkonda ailesiyle birlikte otururken kelebeğin şeklinin farklı olduğunu fark eden Derya Deniz, cep telefonuyla kelebeği görüntüledi. Derya Deniz, kelebeği fark ettiğinde çok dikkatini çektiği için ailesiyle birlikte incelediklerini ve fotoğrafını çektiklerini belirtti. Deniz, internette yaptığı araştırmada kelebeğin nadir görülen bir kelebek olduğunu öğrenince heyecanlandığını dile getirdi.

Çoğunlukla Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarında bulunan zebra çatal kuyruklu kelebek Türkiye'de nadir olarak görülüyor. Arka kanatlarındaki uzantılar nedeniyle zebra çatal kuyruklu ismini alan kelebeğin 600 cinsinin bulunduğu ve çoğunun tropik bölgelerde yaşadığı biliniyor.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

Yenimahalle, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:40 Kaynak: İHA
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