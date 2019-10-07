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Adıyaman'da zehirlenme şüphesi

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde zehirlenme şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da zehirlenme şüphesi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde zehirlenme şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, gaz veya kokudan zehirlendiğini belirten kişilerin başvurusu üzerine köye ambulans ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Zehirlenme şüphesiyle 3 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD ekipleri de zehirlenmenin kaynağının belirlenmesi için araştırma başlattı.

Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin hemen olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Ekiplerin zehirlenmeye yol açacak herhangi bir durum olup olmadığının tespiti için gerekli ölçümlere başladığını belirten Doğan, "Vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamakta. Herhangi bir gaz zehirlenmesini doğrulayacak elimize gelmiş bir bilgi yok ancak ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Öte yandan, ekiplerin köydeki çalışması sürüyor.

Adıyaman, Kahta, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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