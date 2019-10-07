Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da zehirlenme şüphesi
Son Dakika Güncel Adıyaman'da zehirlenme şüphesi

Adıyaman'da zehirlenme şüphesi

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde zehirlenme şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde zehirlenme şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, gaz veya kokudan zehirlendiğini belirten kişilerin başvurusu üzerine köye ambulans ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Zehirlenme şüphesiyle 3 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD ekipleri de zehirlenmenin kaynağının belirlenmesi için araştırma başlattı.

Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin hemen olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Ekiplerin zehirlenmeye yol açacak herhangi bir durum olup olmadığının tespiti için gerekli ölçümlere başladığını belirten Doğan, "Vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamakta. Herhangi bir gaz zehirlenmesini doğrulayacak elimize gelmiş bir bilgi yok ancak ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Öte yandan, ekiplerin köydeki çalışması sürüyor.

Adıyaman'da zehirlenme şüphesi

Adıyaman, Kahta, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkleri durdurmayacağız
İBB'den dolandırıcılık uyarısı: İşe yerleştirme aracılarına itibar etmeyin Sırp Cumhurbaşkanı, gazetecinin sorusunu yarıda kesip Erdoğan'ı korudu TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:31:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da zehirlenme şüphesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]