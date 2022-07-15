Adıyaman'da zehirli sarıkız korkusu! Isırdığı yerden koca bir et parçası koparıyor... Uzmanlar uyardı - Son Dakika
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Adıyaman'da zehirli sarıkız korkusu! Isırdığı yerden koca bir et parçası koparıyor... Uzmanlar uyardı

15.07.2022 20:44
Adıyaman'da zehirli sarıkız korkusu! Isırdığı yerden koca bir et parçası koparıyor... Uzmanlar uyardı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki çocuk parkında vatandaşlar tarafından fark edilen zehirli sarıkız örümceği, kimseye zarar vermeden bölgeden uzaklaştırıldı. 1 metreye kadar zıplaması ve ısırdığı yerden koca bir et parçası koparmasıyla bilinen sarıkız örümceği, bu özellikleri nedeniyle korku saçıyor. Uzmanlar, sarı kız örümceği ısırılmasına karşı uyardı.

Gölbaşı Kurugeçit Mahallesinde bulunan çocuk oyun parkında sarıkız örümceği görüldü. Parkta oynayan çocukların aileleri tarafından fark edilen sarıkız örümceği herhangi bir zarar vermeden vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

ÇOK GÜÇLÜ ZEHRE SAHİP ÖRÜMCEKLER ARASINDA YER ALIYOR

1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen Sarıkız örümceği güçlü zehre sahip olan örümcekler arasında yer alıyor. Herhangi bir sarı kız örümceği ısırılması vakasında doktora başvurulması öneriliyor.

1 metreye kadar zıplayıp, koca bir et parçası koparıyor! Adıyaman'da zehirli sarıkız paniği

BAŞ DÖNMESİ VE KUSMA ZEHİRLENME BELİRTİLERİ ARASINDA

Zehir etkileri yüksek olan örümcek ısırıklarında, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, ısırılan bölgede yanma ve uyuşukluk, halsizlik gibi semptomlar görülebildiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da zehirli sarıkız korkusu! Isırdığı yerden koca bir et parçası koparıyor... Uzmanlar uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da zehirli sarıkız korkusu! Isırdığı yerden koca bir et parçası koparıyor... Uzmanlar uyardı - Son Dakika
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