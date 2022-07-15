Adıyaman'da zehirli sarıkız korkusu! Isırdığı yerden koca bir et parçası koparıyor... Uzmanlar uyardı

Gölbaşı Kurugeçit Mahallesinde bulunan çocuk oyun parkında sarıkız örümceği görüldü. Parkta oynayan çocukların aileleri tarafından fark edilen sarıkız örümceği herhangi bir zarar vermeden vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

ÇOK GÜÇLÜ ZEHRE SAHİP ÖRÜMCEKLER ARASINDA YER ALIYOR

1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen Sarıkız örümceği güçlü zehre sahip olan örümcekler arasında yer alıyor. Herhangi bir sarı kız örümceği ısırılması vakasında doktora başvurulması öneriliyor.

BAŞ DÖNMESİ VE KUSMA ZEHİRLENME BELİRTİLERİ ARASINDA

Zehir etkileri yüksek olan örümcek ısırıklarında, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, ısırılan bölgede yanma ve uyuşukluk, halsizlik gibi semptomlar görülebildiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.