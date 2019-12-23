Adıyaman'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 PR 1790 plakalı otomobil, Enver Alp idaresindeki 01 BBY 34 plakalı otomobil ve Arif Durgut idaresindeki 01 ABS 192 plakalı otomobil ile çarpıştı. Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada 34 PR 1790 takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Enver Alp, yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN