Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Zincirleme Kaza 2 Yaralı

Adıyaman'da Zincirleme Kaza 2 Yaralı

46 dakika önce

Adıyaman'da, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Zincirleme Kaza 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen 5 araç yakın takip ve ani fren nedeniyle birbirine çarptı. Kazada araç sürücülerinden Emral Kırıktaş ve Mehmet Doğan yaralandı. Yaralı sürücüler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza sonrası trafiğe kapanan yol ise araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:41 Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Selim, Adıyaman, Güncel
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