Adıyaman'da Zincirleme Kaza 2 Yaralı
46 dakika önce
Adıyaman'da, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Yavuz Selim
Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı
üzerinde ilerleyen 5 araç yakın takip ve ani fren nedeniyle birbirine çarptı. Kazada araç sürücülerinden Emral Kırıktaş ve Mehmet Doğan
yaralandı. Yaralı sürücüler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası trafiğe kapanan yol ise araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:41 Kaynak: DHA
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