ADIYAMAN'DA ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI
23 dakika önce
Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:24 Kaynak: DHA
'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı
üzerinde 34 KJ 1759, 33 TK 496 plakalı otomobiller ile 34 EP 430 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.
Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi
Takla atan arazi aracından fırlayan sürücü kameralara yansıdı
Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek