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Adıyaman'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da zincirleme kaza: 3 yaralı

15.11.2021 00:22
Adıyaman'da zincirleme kaza: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Demir yönetimindeki 44 PN 953 plakalı otomobil, önünde giden Hüseyin Er yönetimindeki 44 ER 914 ve Abuzer Güngör yönetimindeki 44LP 060 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada; Erkan Demir, Hanife Demir ve Zümre Demir yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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