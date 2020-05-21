Adıyaman'da zincirleme kaza 6 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da zincirleme kaza 6 yaralı

ADIYAMAN'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Karaali köprüsü yakınlarında aynı yönden ilerleyen ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 02 ANN 027, 02 AAU 335 ve 02 AG 261 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.