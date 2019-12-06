Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ünal Bozkurt'un kullandığı 06 TBB 74 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunda karşı yönden gelen Ahmet Arıcı idaresindeki 63 KL 743 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Engin Özbey idaresindeki 02 AAP 337 plakalı otomobil ise kaza yapan araçlara çarptı.

Sürücülerden Bozkurt yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Bankalar Birliği, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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