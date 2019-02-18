Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.



Esengül Cömert idaresindeki 34 BCT 273 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yakınlarında Meliha İzci idaresindeki 02 BJ 363, plakalı otomobille çarpıştı.



Arkadan gelen Aydın Kaplan idaresindeki 23 FV 307, Abdurrahman Savaş idaresinde 02 HN 578 ve Mehmet Doğan idaresindeki 02 BA 048 plakalı otomobil de bu araçlara çarptı.



Kazada, sürücülerden Mehmet Doğan ile kazaya karışan araçta bulanan Emran Kırıktaş ağır yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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